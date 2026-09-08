Черчесов о номинации Сафонова на звание вратаря года: «Победитель Лиги чемпионов изначально имеет право там быть»

Главный тренер «Ахмата» и бывший вратарь сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о включении голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в число номинантов на награду имени Льва Яшина от издания France Football.
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