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Черчесов о номинации Сафонова на звание вратаря года: «Победитель Лиги чемпионов изначально имеет право там быть»

Главный тренер «Ахмата» и бывший вратарь сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о включении голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в число номинантов на награду имени Льва Яшина от издания France Football.

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