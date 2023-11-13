Зашли не туда: элита спецназа США разгромлена в секторе Газа

В конце октября в СМИ разлетелось интервью отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора. Уже не первый раз мы слышим полярную оценку действий Белого дома от бывших военных атлантического государства.
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