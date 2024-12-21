«Не время мириться»: западные «ястребы» уверены, что воевать с Россией лучше сегодня, чем завтра

Влиятельное аналитическое издание Foreign Affairs устами своих авторов призывает Запад «серьезно отнестись к вызову со стороны России сегодня, чтобы не допустить, чтобы новая война обошлась еще дороже завтра».
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