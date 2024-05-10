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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» пока не ведет переговоры с Терзичем о продлении. Боссам нравятся некоторые аспекты работы тренера, но их не устраивает 5-е место в Бундеслиге

Действующее соглашение главного тренера рассчитано до лета 2025 года. Несмотря на выход в финал Лиги чемпионов, в настоящее время руководство дортмундского клуба не планирует обсуждать его продление.

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