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Царьград

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В Новосибирске изъяли килограмм мефедрона у жителя Барнаула

В Новосибирске изъяли килограмм мефедрона у жителя Барнаула

В Новосибирской области задержан 39-летний житель Барнаула с килограммом мефедрона. Мужчина планировал забрать оптовую партию наркотиков в лесополосе, но оперативникам удалось пресечь преступление.

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