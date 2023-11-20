Безопасно для людей и животных. Чем должны посыпать улицы Москвы от гололеда и снега?

Наша рубрика: "Спрашивали? Отвечаем!" Рубрика в Telegram фото: РИА Новости/Виталий Белоусов По прогнозам метеослужб, зима 2023-2024 в Москве будет отличаться изменчивым характером — морозных дней и аномальных оттепелей синоптики не исключают.
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