Безопасно для людей и животных. Чем должны посыпать улицы Москвы от гололеда и снега?

Наша рубрика: "Спрашивали? Отвечаем!" Рубрика в Telegram фото: РИА Новости/Виталий Белоусов По прогнозам метеослужб, зима 2023-2024 в Москве будет отличаться изменчивым характером — морозных дней и аномальных оттепелей синоптики не исключают.