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Контрафронт

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Бразилия: двое подозреваемых получили ранения в результате перестрелки во время полицейской операции...

Бразилия: двое подозреваемых получили ранения в результате перестрелки во время полицейской операции в трущобах Сапо, Соссего, 48 и Санто-Андре в западной зоне Рио-де-Жанейро в утренние часы.

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