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На Южном Урале продлили ограничения движения по М-5

На Южном Урале продлили ограничения движения по М-5

Запрет на движение автобусов, такси и грузовиков продлили в Челябинской области до 17:00. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на 10:00 четверга, 23 ноября, снегопад продолжается в южных районах и горнозаводской зоне региона.

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