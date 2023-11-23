На Южном Урале продлили ограничения движения по М-5

Запрет на движение автобусов, такси и грузовиков продлили в Челябинской области до 17:00. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на 10:00 четверга, 23 ноября, снегопад продолжается в южных районах и горнозаводской зоне региона.