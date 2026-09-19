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Двое израильских военных пострадали при подрыве машины на юге Ливана

Двое израильских военных пострадали при подрыве машины на юге Ливана

Инженерная машина израильской армии подорвалась на взрывном устройстве на юге Ливана. Двое военнослужащих получили лёгкие ранения.

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