Добрый день, Империя. Вчера вечером бумкнуло так, что в брюссельском Рейхскомиссариате стекла посыпались - стоя под проливным лондонским дождем, премьер-раджа Риши Сунак объявил о внеочередных выборах в Британии.
"Как я рулил англичанами"
Комментарии
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Игорь Васиков
Чем дольше Сунак рулит сэрами и пэрами, тем глубже эти сэры в собственном гордом дерме! Пофиг, что он говорит, главное, что делает!
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14 час.
Ирина Быкова
Миром правят богатые идиоты - выродившиеся потомки алчных преступников - колонизаторов (гореть им в Аду и дальше).
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13 час.
В К
Просто этот полукровка рикша решил слиться, пока ему англо дятлы сраку не порвали!
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8 час.
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