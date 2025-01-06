С 01 по 08 января наша страна живёт по принципу: «Жрать надоело, спать». И в течение дня ставит запятую в разных местах.
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С 01 по 08 января наша страна живёт по принципу: «Жрать надоело, спать». И в течение дня ставит запятую в разных местах.