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Губернатор Куйвашев пересчитал депутатов без прививок от COVID: «Поднимите руки, кто не привился! А чего ждем?»

Губернатор Куйвашев пересчитал депутатов без прививок от COVID: «Поднимите руки, кто не привился! А чего ждем?»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал прививку от коронавирусной инфекции и призвал депутатов свердловского заксобрания последовать его примеру.

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Konstantin Петров
Президент сказал, что прививка дело добровольное. Следовательно, не привитые не должны быть поражены в правах. Сам Куйвашев может хоть каждый день прививаться, после чистки зубов.
Евгений Кислинский
это как сказать, не привился сиди дома, это ваше право, привился гуляй имея на руках сертификат.
Konstantin Петров
А если кто захочет за пределы РФ выехать? Ведь нашу вакцину признали с десяток стран по всему миру (Армения, Грузия, Черногория, Кипр и пр). Выезжающим делать вторую, местную, прививку? Не жирно ли будет? И на каком основании не привитые должны сидеть дома? Болеют далеко не все. И далеко не все заражаются
Евгений Кислинский
обладайте более достоверной информацией, и всё у вас будет прекрасно.
Konstantin Петров
регулярно делавший все прививки главврач поликлиники в Котельниках (Моск. область) Михаил Анисимов вскоре после сообщения о вакцинации «Спутником» скончался от коронавируса.
Евгений Кислинский
и конечно вы этому свидетель, я сделал прививку ещё в феврале, и что чувствую себя прекрасно, а кому как и когда лапы склеить, дело божье. и человек в этом совершенно бессилен.
Konstantin Петров
А я прививку не делал. Год назад болел вирусной пневмонией (то что сейчас называют COVID), неделю была температура 40С. лечился парацетамолом дома. Жена и дети были рядом, никто никаким ковидом не заразился, врачи приходили ко мне без масок, заглядывали в рот. Каждый делает свой выбор, вы так же можете верить всему и прививаться от всего (газовой гангрены, столбняка, бешенства и пр.). Предполагаю, что прививаться вам придется теперь ежегодно, напрочь убивая свой иммунитет и подсаживаясь на живительную вакцину. Мой пример прививок от Гриппа был печальный. Прививался три года подряд и каждый раз тяжело заболевал именно гриппом через 1,5 месяца. Потом трудно отходил и восстанавливался по полгода. Перестал делать (на работе было обязательное требование) и больше не болел ни разу.
Евгений Кислинский
вы кто что бы вообще судить об иммунитете, врач, учёный, или диванный недоучка, я помню как прививался от оспы, да и мало ли сейчас делают прививок в роддоме детям, да и ваших словах нет правды, больные ковидом не лечатся парацетамолом, я видел ковидных, которые лечились дома, получали в аптеке кучу препаратов, уж если брехать так брешите имея достоверную информацию. да и перечисленные вами болезни вы наверно инвалид, на голову.
Konstantin Петров
Я тот кто болел и потому сужу об этом. Парацетамол не лечит, а сбивает температуру. У меня получалось до 37,8С. Потом доктор выписал мне рецепт на Цефтриаксон, который я колол себе сам 2 раза в день (но к ковиду он не имеет никакого отношения). Вы можете пучить из себя продвинутого всезнайку и отдавать рассуждения о своем здоровье знакомым врачам или не знакомым телепропагандистам. Это ваше дело. Я же вас не осуждаю. Я пишу свое мнение основываясь на своем опыте. Я в свое время делал все положенные Советским здравоохранением прививки. Так же делал все прививки перед отправкой в Африку и Азию за счет МО СССР (комплексные). А в нынешние я не верю. Ну вот не убедительно все это коронобесие. Не верю в современные лекарства, которые то лечат, то не лечат и даже симптомы не снимают (в зависимости от производителя). Это мое субъективное мнение, которое может в корне не совпадать с апологетами современной пандемии и дрессировки населения вакцинацией и ношением намордников.

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