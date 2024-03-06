Совфед одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Ранее законопроект внесли в Госдуму 395 депутатовСовет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о запрете для иностранных агентов распространять рекламу на информационных ресурсах российских физических и юридических лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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