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Лента новостей Крыма

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Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, однако евразийский контекст будет главным в соглашениях, заявил Сергей Лавров в ходе конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2

Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, однако евразийский контекст будет главным в соглашениях, заявил Сергей Лавров в ходе конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2

Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, однако евразийский контекст будет главным в соглашениях, заявил Сергей Лавров в ходе конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

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