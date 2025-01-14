Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, однако евразийский контекст будет главным в соглашениях, заявил Сергей Лавров в ходе конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2

Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, однако евразийский контекст будет главным в соглашениях, заявил Сергей Лавров в ходе конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
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