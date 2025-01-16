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  • Фаина Юсупова
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Инфляция превысила ожидания Банка России, в ключевой ставке видят угрозу. Обзор Банки.ру

Инфляция в России по итогам 2024 года оказалась выше ожиданий Банка России, сообщают «Ведомости». Инфляция составила 9,52%, цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 годах — тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно.

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