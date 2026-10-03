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Корнев победил на 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира и установил рекорд России

Корнев победил на 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира и установил рекорд России

Российский пловец Егор Корнев 3 октября завоевал золото на дистанции 50 м баттерфляем на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку.

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