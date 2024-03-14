От кого родила Брухунова? Врач рассказал об интимном секрете Петросяна

Терапевт Кристина Заплавнова прокомментировала новость о рождении дочки пары. Евгений Петросян Социальные сетиОбсуждение новости о том, что Татьяна Брухунова родила дочку 78-летнему Евгению Петросяну обрастает всё новыми слухами.
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