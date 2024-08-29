Разбор жеребьевки ЛЧ: «ПСЖ» влип, а «Дортмунд» пронесло?

Лига чемпионов обновилась. Насыщенная жеребьевка (надо привыкать!) очертила путь 36 команд – все узнали соперников.
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