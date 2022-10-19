В ЕП выразили опасения по поводу безопасности подводных кабелей после ЧП на «Северных потоках»

Член Европейского парламента от Греции Эва Каили обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю по поводу безопасности критически важной подводной инфраструктуры после аварий на трубопроводах «Северный поток— 1» и «Северный поток — 2».