Еврокомиссар Кубилюс: ЕС намерен к 2029 году развернуть "европейский Starlink"

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что ЕС намерен к 2029 году развернуть собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS² «Айрис в квадрате», или «европейский Starlink».