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Газета.ру

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Еврокомиссар Кубилюс: ЕС намерен к 2029 году развернуть "европейский Starlink"

Еврокомиссар Кубилюс: ЕС намерен к 2029 году развернуть "европейский Starlink"

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что ЕС намерен к 2029 году развернуть собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS² «Айрис в квадрате», или «европейский Starlink».

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