130 групп по климату призвали ЕС разработать план растительного питания

Открытое письмо с просьбой разработать к следующему году план питания на растительной основе написали комиссару ЕС по агропродовольствию Кристофу Хансену более 130 различных организаций, 23 января сообщает сетевое издание Green Queen.
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