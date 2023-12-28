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НОВАЯ ПРОБЛЕМА

НОВАЯ ПРОБЛЕМА

В Санкт-Петербурге недавно было зафиксировано сразу несколько случаев нападения на мигрантов из Средней Азии со стороны подростков и молодёжи.

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Комментарии
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Andrey
Сказано: &quot;зри в корень!&quot; Выгодно тем коррупционерам, кто тянет мигрантов сюда - подговорить глупцов на &quot;месть&quot; для сохранения своих &quot;прибытков&quot;.
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6 час.
ВФ
Владимир Фердман
А что мы тут все обсуждаем - правительству все равно не нужны наши мнения. От открытых выступлений оградились стеной законов, а все остальное до лампочки
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2 час.
виктор матвеев
Корень зла в том что российской властьб взят курс на замещение коренного населения кишлачными &quot;спецами&quot; и на изменение демографического состава.
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2 час.

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