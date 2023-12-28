В Санкт-Петербурге недавно было зафиксировано сразу несколько случаев нападения на мигрантов из Средней Азии со стороны подростков и молодёжи.
НОВАЯ ПРОБЛЕМА
Комментарии
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Andrey
Сказано: "зри в корень!" Выгодно тем коррупционерам, кто тянет мигрантов сюда - подговорить глупцов на "месть" для сохранения своих "прибытков".
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6 час.
ВФ
Владимир Фердман
А что мы тут все обсуждаем - правительству все равно не нужны наши мнения. От открытых выступлений оградились стеной законов, а все остальное до лампочки
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2 час.
виктор матвеев
Корень зла в том что российской властьб взят курс на замещение коренного населения кишлачными "спецами" и на изменение демографического состава.
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2 час.
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