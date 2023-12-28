НОВАЯ ПРОБЛЕМА

A Andrey Сказано: "зри в корень!" Выгодно тем коррупционерам, кто тянет мигрантов сюда - подговорить глупцов на "месть" для сохранения своих "прибытков".

ВФ Владимир Фердман А что мы тут все обсуждаем - правительству все равно не нужны наши мнения. От открытых выступлений оградились стеной законов, а все остальное до лампочки