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В Краснодаре с начала 2024 года закрасили более 2500 объявлений о продаже наркотиков

В Краснодаре с начала 2024 года закрасили более 2500 объявлений о продаже наркотиков

В Краснодаре с начала 2024 года закрасили более 2500 объявлений о продаже наркотиковВ Краснодаре с начала 2024 года активисты и сотрудники ЖКХ закрасили на стенах домов более 2500  граффити, нанесенных наркодилерами для рекламы продажи различной отравы.

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