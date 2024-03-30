В Краснодаре с начала 2024 года закрасили более 2500 объявлений о продаже наркотиков

В Краснодаре с начала 2024 года закрасили более 2500 объявлений о продаже наркотиковВ Краснодаре с начала 2024 года активисты и сотрудники ЖКХ закрасили на стенах домов более 2500 граффити, нанесенных наркодилерами для рекламы продажи различной отравы.
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