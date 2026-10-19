На Ямале власти муниципалитетов начали подготовку к украшению улиц городов и поселков к Новому году. Так, в Аксарке планируют оборудовать световой потолок, а в Салехарде — установить необычные арт-объекты, следует из документации на портале ЕИС «Закупки».