На Ямале власти муниципалитетов начали подготовку к украшению улиц городов и поселков к Новому году. Так, в Аксарке планируют оборудовать световой потолок, а в Салехарде — установить необычные арт-объекты, следует из документации на портале ЕИС «Закупки».
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