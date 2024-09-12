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Дипломат Шпаковский: Лукашенко зовут «Батькой» из-за близости к народу

Дипломат Шпаковский: Лукашенко зовут «Батькой» из-за близости к народу

Феномен президента Белоруссии Александра Лукашенко как «народного Батьки» объясняется его близостью к народу, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский в статье для журнала «Национальная оборона».

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