Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

В ближайшие три года планируем возвести и ввести в эксплуатацию порядка 760 различных городских объектов Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2024–2026 годы.
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