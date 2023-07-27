Страна и люди

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Никто не должен уйти необиженным...

На  днях  произошли  не    совсем   безпрецедентные,  но    достаточно    знаковые     события:   к  вящей  радости   добрых  русских  людей  за  некоторыми   врагами      народа  наконец-то  пришли:     сначала   был   арестован  известный  нытик   и  экстремист      Гиркин (Стрелков-то  погиб  при  обороне  Славянска, а  вот   Гиркин   выжил),  а  потом       арестовали  некоего    Кагарлицкий (о  нём  я  почти  ничего  не  знала,  но  в  интернетах  пишут,    что  он  иностранный  агент,  левак  и  шавка  Ходоковского)       и    возбудили    дело  против        украинской  дурналистки   Янины  Соколовской,  которую       до  начала   СВО  зачем-то  упорно   тащили  в  наш  телеэфир.

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Комментарии
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Андрей
а ещё и Дождь-признан нежелательной организацией!👍
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11 час.

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