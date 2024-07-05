С поручением проработать это предложение выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин Депутатам Госдумы хотят запретить иметь собственность за рубежом.
Депутатам могут запретить иметь собственность за рубежом
Комментарии
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Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Ключевое слово "МОГУТ"! Обещать, еще не значит исполнить. И еще, Важен и Нужен: закон об отмене двойного гражданства, для депутатов, чиновников и их семьям. Только вряд ли такой закон примут наши " слуги " народа......
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15 час.
Владимир
А что кто-то еще не переписал недвижимость на родственников? Статистику портят, безобразие!
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8 час.
Владимир
"Ранее в Госдуме предложили снимать с постов депутатов, поддержавших неэффективных министров." Только депутатов?
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8 час.
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