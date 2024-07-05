Депутатам могут запретить иметь собственность за рубежом

Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu

Ключевое слово "МОГУТ"! Обещать, еще не значит исполнить. И еще, Важен и Нужен: закон об отмене двойного гражданства, для депутатов, чиновников и их семьям. Только вряд ли такой закон примут наши " слуги " народа......