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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутатам могут запретить иметь собственность за рубежом

Депутатам могут запретить иметь собственность за рубежом

С поручением проработать это предложение выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин Депутатам Госдумы хотят запретить иметь собственность за рубежом.

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Комментарии
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Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Ключевое слово &quot;МОГУТ&quot;!  Обещать, еще не значит исполнить. И еще,  Важен  и Нужен: закон об отмене двойного гражданства, для депутатов, чиновников и их семьям. Только вряд ли такой закон примут наши &quot; слуги &quot; народа......
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Владимир
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Владимир
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