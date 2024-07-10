"РГ": чаще всего автовлдельцы забывают менять моторное масло и свечи

Чаще всего российские автомобилисты забывают менять в автомобиле моторное масло и свечи зажигания. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павла Константинова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии