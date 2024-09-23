Власти Китая сообщили об атаках хакеров на КНР, Гонконг и Макао

Группировка хакеров из Тайваня «Anonymous 64», предположительно, совершила атаку на материковый Китай, Гонконг и Макао, в попытке получить контроль над интернет-ресурсами, с целью распространения пропаганды, направленной против политической системы государства.
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