Банк «Синара» планирует стать оператором обмена ЦФА в первой половине 2025 года

Банк «Синара» хочет стать оператором по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы частные и корпоративные клиенты могли выпускать эти инструменты на его платформе, пишут “Ведомости” со ссылкой на директора «Синары» по развитию ЦФА Илью Хабарова.
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