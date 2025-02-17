Банк «Синара» планирует стать оператором обмена ЦФА в первой половине 2025 года

Банк «Синара» хочет стать оператором по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы частные и корпоративные клиенты могли выпускать эти инструменты на его платформе, пишут “Ведомости” со ссылкой на директора «Синары» по развитию ЦФА Илью Хабарова.