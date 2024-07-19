Смогут ли США избежать энергетического кризиса

В целом складывается пессимистический прогноз в отношении будущего США из-за недавней энергетической политики на федеральном и региональном уровнях, которая отдает предпочтение «зеленым» энергетическим технологиям, в первую очередь солнечной и ветровой энергии.
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