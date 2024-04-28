Русская весна
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Русская весна

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«Тюльпаны» 238-й бригады поддерживают действия пехоты в Красногоровке (ВИДЕО)

«Тюльпаны» 238-й бригады поддерживают действия пехоты в Красногоровке (ВИДЕО)

Самоходные миномёты 2С4 «Тюльпан» 238-й артиллерийской бригады ВС РФ эффективно поддерживают наступление штурмовых групп 5-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса, уничтожая укрепления и личный состав ВСУ.

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