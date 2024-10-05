Трамп: весь мир смеется над США

Соединенные Штаты Америки не могут позволять всему миру смеяться над собой. Об этом заявил экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.