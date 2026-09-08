Магистранты тюменского вуза пройдут практику в крупной фармацевтической компании

У студентов Тюменского медицинского университета (ТМУ) появится шанс пройти стажировку у одного из крупнейших российских производителей биофармацевтических препаратов — «БИОКАД».
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