Научный центр по развитию беспилотных авиасистем создали в Жуковском

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского (ЦАГИ) получил статус «Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем».
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