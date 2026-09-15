Кондратьев: Татарстанның сайлау системасы тавыш бирүгә югары әзерлек стадиясендә

Татарстанның сайлау системасы тавыш бирү көннәренә югары әзерлек стадиясендә. Бу хакта ТР Хөкүмәт йортында узган брифингта ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде.
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