Куриный шницель в чипсах с грибным соусом

Хотите приготовить вкуснейший куриный шницель в духовке быстро и легко? Тогда этот рецепт специально для вас! Наш пошаговый рецепт научит вас готовить нежнейшие кусочки куриного филе, запеченные в ароматной панировке до хрустящей корочки.