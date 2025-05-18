Куриный шницель в чипсах с грибным соусом

Хотите приготовить вкуснейший куриный шницель в духовке быстро и легко? Тогда этот рецепт специально для вас! Наш пошаговый рецепт научит вас готовить нежнейшие кусочки куриного филе, запеченные в ароматной панировке до хрустящей корочки.
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