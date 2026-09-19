ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сказ о том, как Чумак людей «лечил»: телевизионные сеансы, заряженная вода и вера в чудеса, в эти беспощадные девяностые

Сказ о том, как Чумак людей «лечил»: телевизионные сеансы, заряженная вода и вера в чудеса, в эти беспощадные девяностые

Оглавление От журналиста к телевизионному целителю Молчание как инструмент воздействия Почему люди были готовы поверить во что угодно Показать ещё — Не торопитесь.

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