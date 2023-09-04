«Нужно было жениться сразу». Мужчина рассказал о неочевидном минусе гражданского брака – не ожидал, что его ждет такое

Дефективная,я тебе напомню,касаемо договоров. Бабе нужны деньги,одним словом содержание,мужчине нечастые встречи и секс. Он со своей стороны выполняет условия договора,а она решила его видоизменить в одностороннем порядке объявив о беременности. И бабье тут же забывает о договоренностях. А ведь это ее проблема. Это как,если курица объявила о беременности,нарушив все условия,а мужчина ей в альтернативу,что деньги потраченные на нее,были взяты в кредит на ее паспорт. И вот у бабья башню срывает от такой наглости

Майя Maja

"Алексей не хотел связывать себя браком с Екатериной, потому что в тайне надеялся встретить кого-то лучше." Журавушку в небе ждал, значит обманывал и замуж не звал... И чего он нам тут свое задетое самолюбие напоказ выставляет? Женщина поступила правильно, как чуйка сработала, что это все временно. Она же ему давала все, чтобы он жил комфортно. Чего возмущаться-то теперь?)) "Оказалось, что Екатерина умудрялась использовать те деньги, которые Алексей давал ей на продукты и бытовые расходы. В итоге мужчина считает себя обманутым." Это ж сколько надо было давать денег, чтобы и самому толстым кусманом сыра в масле кататься, как он пишет и еще чтобы оставалось "сколотить состояние"?????? И что такое для него состояние, вообще?! А этот хрен на ее талантах "делать деньги" еще и поживиться захотел. Этаким инвестором себя возбнил.)))) Получается Екатерина и правильно поступила, что пошла дальше по жизни, но без него. Пять лет очень большой срок ожидания предложения.