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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о «Барсе»: «Кажется, будто они играют в другой вид спорта. Прессингуют, не боятся рисковать и пропустить. Они лучшие»

Тренер « Атлетико » Диего Симеоне впечатлен результативностью «Барселоны». В текущем сезоне каталонцы выиграли все 8 матчей, забив 36 голов.

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