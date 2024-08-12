Представитель ЕС призвал предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к объектам ЗАЭС

В Европейском союзе (ЕС) заявили, что осведомлены о возгорании на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также призвали соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ на все участки объекта.
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