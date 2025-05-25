В Конаково спасли трех детей на плоту

В администрации Конаковского округа Тверской области со ссылкой на местное ЕДДС рассказали о том, что около 20:03 воскресенья, 18 мая, в диспетчерскую службу поступило сообщение о трех подростках на плоту, которых уносило течением.
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