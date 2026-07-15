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«В учебниках по истории футбола останется, как Амарилья психологически уничтожила сборную Франции». Парагвайский сенатор репостнула твит после поражения французов от Испании на ЧМ

Парагвайский сенатор Селеста Амарилья посмеялась над поражением сборной Франции на чемпионате мира. Команда Дидье Дешама уступила сборной Испании со счетом 0:2 в полуфинале турнира.

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