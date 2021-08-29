ДрузьяПолитикаБатыево нашествие, как освободительный «крестовый поход»… Исторические напёрстки Батыево нашествие, как освободительный «крестовый поход»… Будем сегодня «наперстки» двигать, ага.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновТема: благословение, часть 3. Безусловно, всё гораздо сложнее, но для того, чтобы осознать, как устроена жизнь, необходимо выйти за рамки восприятия слов, способных описать объекты, варьируя сознанием. Вселенные разбросаны как песчинки в пустыне, им нет счёта, рождаясь и умирая в бесконечной пустыне иллюзий, заполняя эфирное пространство мыслеформами, которые оживают словно тени в лучах света. Найти во всём этом разнообразии себя практически невозможно, это очень сложный процесс, не передаваемый словами, но необходимо сделать первый шаг на пути осознанности. Для этого Сознание оставило подсказки, способные вывести из лабиринта невежества, помощь оказывается всем, кто имеет желание двигаться к Свету, но выбор этого пути требует жертвенности. На каждом следующем шагу, отпадают словно глина, прилипшая к ступням, одно за другим, бесконечные желания, именно это условие самое сложное, так как они постоянно пытаются вернуться и приходится начинать путь по новой, неизведанной тропинке. Всегда самое трудное сделать первый шаг, но пройдя трудный путь, возвращаешься в исходную точку, обойдя мимо подсказки, понимая, что ходил по кругу, не нашёл невидимую дверь. Заставить себя встать и идти вновь удаётся не всем, сдавшись, остаёшься частью материала из которого возведены стены, сознание притупляется, инерция полностью овладевает, не оставляя ни малейшей возможности для преображения. Чем выше и разнообразнее стены лабиринта, тем сложнее выйти из него идущим следом искателям потаённой двери, за которой с распростёртыми объятиями нас ждут те, кто из всех сил помогают вернуться «Домой». Жертва, которую требует Сознание, велика – полный отказ от всех желаний, и при возникновении даже самого маленького, безобидного желания, выход из лабиринта не найти, все дороги приведут к началу пути.Юрий ИльиновЧто дает медитация: - Чувство наполненности, гармонии. - Медитация даст Вам возможность научиться быть "здесь и сейчас" в каждом моменте Вашей жизни. - Это повысит качество Вашей жизни в целом и привнесет больше радости и любви. - Освобождение от зажимов в теле и общее расслабление (физическое, психическое, ментальное) и общее оздоровление.Комментировать
Свежие комментарии