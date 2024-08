Превью Avowed, детали Life is Strange: Double Exposure, сиквел Lost in Random, анонс новых «Героев»…

Ubisoft анонсировала новых «Героев» — Heroes of Might & Magic: Olden Era, разработчики Life is Strange: Double Exposure рассказали о способностях главной героини, журналисты опробовали демоверсию Avowed и опубликовали первые впечатления, франшиза The Callisto Protocol продолжит жить в форме рогалика [Redacted], Lost in Random получит сиквел с подзаголовком The Eternal Die, .