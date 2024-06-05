Президент ВЭФ в Давосе допустил ответственность Украины за взрывы на СП

Ответственность за подрывы «Северных потоков» (СП) может лежать на Украине. Об этом заявил директор Всемирного экономического форума Клаус Шваб (ВЭФ) в Давосе в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
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