Президент ВЭФ в Давосе допустил ответственность Украины за взрывы на СП

Ответственность за подрывы «Северных потоков» (СП) может лежать на Украине. Об этом заявил директор Всемирного экономического форума Клаус Шваб (ВЭФ) в Давосе в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).