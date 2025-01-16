Болгария усилила защиту газопровода «Балканский поток» и других объектов энергетической инфраструктуры опасаясь атак ВСУ, заявила 16 января пресс-служба агентства национальной безопасности (ДАНС), соощает портал Euractiv.
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