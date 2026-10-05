В ДТП в Пителинском округе погибли два человека

Авария случилась в пятницу, 2 октября, на 81-м километре трассы Шацк – Сасово – Касимов. По предварительной информации, 65-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с фурой Iveco.