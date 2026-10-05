В ДТП в Пителинском округе погибли два человека

Авария случилась в пятницу, 2 октября, на 81-м километре трассы Шацк – Сасово – Касимов. По предварительной информации, 65-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с фурой Iveco.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым