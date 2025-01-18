Группировка "Днепр" нанесла удар: до 65 потерь ВСУ в Херсонской области

Минобороны РФ сообщает об успешной операции группировки "Днепр" в Херсонской области. В результате поражения живой силы и техники ВСУ в районах Антоновки и Казацкого, противник потерял до 65 военнослужащих, восемь автомобилей и другое оборудование.